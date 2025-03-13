Трамп: США обсуждают с Украиной, какие территории она сохранит или потеряет

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские чиновники обсуждают с украинскими коллегами территориальные вопросы в контексте будущего соглашения. Деталей он не привел. Господин Трамп подчеркнул, что усилия его администрации «сдвинули с мертвой точки» обсуждение российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы не во тьме работаем. Мы обсуждаем с Украиной территорию, участки территории, которые будут сохранены и потеряны (Украиной.— ''Ъ''), а также все другие элементы окончательного соглашения»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме. «Это продолжалось бы долгое время. Мы сдвинули ее с мертвой точки. Мы действительно сдвинули ее с мертвой точки. Надеюсь, что это будет иметь значение»,— отметил президент США.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что на переговорах с Украиной в Саудовской Аравии 11 марта обсуждались и территориальные уступки. 12 марта президент Украины Владимир Зеленский назвал главной «красной линией» для Киева на переговорах об урегулировании конфликта признание утраты территорий. В Кремле на это ответили, что присоединенные к России регионы «записаны в Конституции РФ», «это данность».

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».

Лусине Баласян