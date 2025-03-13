В Новороссийске простятся с художником Николаем Джаняном 15 марта

Прощание с новороссийским художником Николаем Джаняном состоится в субботу 15 марта. Об этом сообщили его близкие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Церемония прощания с заслуженным художником республики Адыгея, почетным членом Российской Академии Художеств Николаем Джаняном состоится 15 марта 2025 года в 13:00 по адресу: село Абрау Дюрсо, ул. Школьная, д. 19.

О кончине художника стало известно сегодня, 13 марта. Николаю Джаняну было 70 лет. Он родился в 1953 году в Азербайджане. С 1985 года жил и работал в Новороссийске. Организатор и участник более 150 выставок в различных городах России.

Его работы хранятся в историческом музее-заповеднике города-героя Новороссийска, музее «Народов Востока» СКФ в столице Адыгеи Майкопе, в Краснодарском музее им. Филицына, в частных коллекциях Армении, Азербайджана, Германии, Грузии, России.

Алена Воробьева