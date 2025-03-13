В Уфе разработают проект реконструкции улицы Октябрьской революции

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 9 апреля выберет разработчика проекта реконструкции улицы Октябрьской революции, следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 12,46 млн руб., он будет профинансирован за счет средств городского бюджета. Закупка проводится на второй этап реконструкции — инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Проект необходимо разработать до октября. Разработчик должен провести инженерные изыскания, разработать единое стилевое и колористическое решение проектируемой территории, предусмотреть наружное освещение, водоотвод, довести сети водоснабжения, водоотведения до земельных участков существующих зданий и так далее.

Реконструкцию дороги планируется провести в 2026-2028 годы на участках от улицы Цюрупы до Новомостовой улицы и от Новомостовой улицы до проспекта Салавата Юлаева. Ориентировочная площадь территории — 8 га, ее необходимо уточнить проектом.

Также необходимо внести изменения в проектную документацию об обеспечении сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах объектов культурного наследия.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2021 году мэрия Уфы озвучивала планы превратить улицу Октябрьской революции от Гостиного двора до набережной реки Белой в пешеходную и приспособить объекты культурного наследия для современного использования. Позже сообщалось, что сначала будет отремонтирована проезжая и пешеходная часть дороги, перенесены инженерные сети и проведено благоустройство, а затем уже начнется реконструкция зданий.

Идэль Гумеров