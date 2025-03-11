Движение поездов через станцию Домодедово частично восстановлено

Движение электричек по первому и второму путям на Москву через станцию Домодедово восстановлено, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале. Через 40 минут ожидается запуск движения поездов по другим путям, которые закрывались из-за падения обломка на полотно.

Запущены дополнительные автобусы в направлении Москвы, добавила госпожа Хрусталева.

Об остановке движения через станцию Евгения Хрусталева сообщала в 7:03 мск.

Сегодня Москву атаковали украинские беспилотники. Погиб один человек, три ранены. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, общее число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 69. В результате атаки обломками одного из сбитых беспилотников на Домодедовской улице в Москве была незначительно повреждена кровля дома, говорилось в одном из сообщений мэра.

В 4:40 мск были введены ограничения на прием и выпуск рейсов в московском аэропорту Шереметьево. Аналогичные ограничения начали действовать в аэропортах Внуково и Жуковский.