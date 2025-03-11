Аэропорт Внуково временно приостановил работу

Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск рейсов введены в московском аэропорту Внуково, сообщила пресс-служба Росавиации. Сегодня Москву атаковали украинские беспилотники. Погиб один человек, трое ранены.

В 4:40 мск были введены ограничения на прием и выпуск рейсов в московском аэропорту Шереметьево. На фоне атаки «Аэрофлот» сообщил, что задерживается на вылет ряд рейсов из Шереметьево, а также из других пунктов отправления в Москву. Несколько рейсов, летевших в столицу, направлены на запасные аэродромы в Казань, Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Саратов и Сыктывкар. Также ограничено движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в сторону Москвы и в область — упавший беспилотник повредил железнодорожное полотно.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, общее число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 69. В результате атаки обломками одного из сбитых беспилотников на Домодедовской улице в Москве была незначительно повреждена кровля дома, говорилось в одном из сообщений мэра.