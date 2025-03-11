Подмосковный аэропорт Жуковский приостановил работу

В Московской области временно прекратил работу аэропорт Жуковский. Ограничения на работу введены с 04:24 мск, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы»,— говорится в сообщении ведомства. Такие меры предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Незадолго до этого в Раменском городском округе сбили в общей сложности семь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. В результате отражения атаки дронов разрушений на земле зафиксировано не было.