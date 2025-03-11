На подлете к Москве за ночь сбили 69 беспилотников

Силами противовоздушной обороны за ночь 11 марта было сбито 69 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В результате атаки повреждения получил дом, расположенный на Домодедовской улице. Повреждены семь квартир дома на Северном шоссе в Раменском. Также возгорание произошло на парковке «Мираторга» в городском округе Домодедово. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки погиб один человек, трое получили ранения.

В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский временно ограничен прием и выпуск рейсов. Также ограничено движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в сторону Москвы и в область — упавший беспилотник повредил железнодорожное полотно.