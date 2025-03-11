Аэропорт Шереметьево приостановил работу

Для обеспечения безопасности полетов временные ограничения на прием и выпуск рейсов введены в аэропорту Шереметьево, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения действуют с 4:40 мск. Сегодня Москву атаковали украинские беспилотники. На данный момент известно о 69 сбитых БПЛА. Погиб один человек, трое ранены.

На фоне атаки «Аэрофлот» сообщил, что задерживается на вылет ряд рейсов из Шереметьево, а также из других пунктов отправления в Москву. Несколько рейсов, летевших в столицу, направлены на запасные аэродромы в Казань, Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Саратов и Сыктывкар.