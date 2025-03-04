Крупнейшие компании США потеряли $3,4 трлн из-за риторики Трампа о тарифах

По подсчетам агентства Bloomberg, фондовый индекс S&P 500 потерял 4,8% после пика этого года, достигнутого им 19 февраля. Таким образом, совокупная капитализация входящих в индекс американских компаний снизилась на $3,4 трлн. Индекс S&P 500 начал поступательный рост в ноябре прошлого года, когда избрание Дональда Трампа заставило инвесторов надеяться, что курс новой администрации стимулирует развитие американской экономики. Рост продолжался до 19 февраля и составил почти 5%.

Однако по мере усиления риторики Дональда Трампа о повышении или введении новых тарифов на товары из Мексики, Канады, Китая, ЕС и т. д. динамика индекса стала меняться. И вот спустя всего две недели индекс S&P 500 потерял все достигнутое за предыдущие два месяца роста. Снижение продолжается и в последние дни — по итогам вчерашних торгов S&P 500 потерял 1,8%, что стало худшим для него днем с начала года, сегодня этот индекс снизился уже на 1,85%. Похожую динамику показывают и другие ведущие фондовые индексы США: Dow Jones (вчера — 1,5%, сегодня — 1,8%) и NASDAQ (вчера — 2,6%, сегодня — 1,9%). «Тарифная риторика увеличивает озабоченность инвесторов по поводу негативного воздействия на экономику,— цитирует Bloomberg основателя исследовательской компании 22V Research Денниса Дебюшера.— Никто и подумать не мог, что такое может быть».

О том, как Китай в ответ вводит пошлины на сельхозпродукцию США,— в материале «Ъ» «Торговая война выходит в поля».

Евгений Хвостик