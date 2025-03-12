Панда Трампа

Его легко представить на татами или на ринге: Чун владеет несколькими видами восточной борьбы, в прошлом имел отношение к турнирам UFC по смешанным единоборствам. Но его главное поле боя — политика. Соперники — конкуренты его работодателей. Оружие — слово. Стиль поединка — напористый, атакующий, жесткий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подобно Дональду Трампу, Стивен Чун уже второй раз начал работать в Белом доме

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Подобно Дональду Трампу, Стивен Чун уже второй раз начал работать в Белом доме

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Памперс для Байдена

Боевую подготовку и манеру ведения боя Стивена Чуна можно оценить по его твитам во время недавней президентской кампании в США. В январе 2024 года бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристофер Джеймс (Крис) Кристи выпустил рекламный ролик, в котором заявил, что совершил ошибку, поддержав кандидатуру Дональда Трампа в 2016 году. В 2024-м Кристи решил вести собственную президентскую кампанию. Правда, уровень его поддержки не превышал 4%. Стивен Чун, тогда директор по коммуникациям избирательного штаба Трампа, прокомментировал этот шаг так: «Крис Кристи похож на слабосильную сучку».

В феврале у Трампа практически не осталось соперников в борьбе за право стать кандидатом Республиканской партии на президентских выборах. Кроме одного (точнее, одной) — Никки Хейли, бывшего постоянного представителя США при ООН в первой администрации Трампа. Трамп одерживал победу над Хейли на праймериз в одном штате за другим, но она упорно не желала отказываться от борьбы.

Стивен Чун обратился к Хейли в соцсети Х (бывший Twitter) с такими словами: «Птичьи Мозги, ты лгунья или просто тупая?» Птичьи Мозги — это прозвище, которое для Хейли придумал сам Трамп чуть раньше.

В октябре 2023 года перед дверью номера в отеле, в котором остановилась Хейли, кто-то (видимо, из команды Трампа) поставил птичью клетку с насыпанным в блюдечко кормом. Это было еще до того, как Чун вошел в избирательный штаб Трампа. Но подобный ход вполне в духе как действующего президента США, так и его директора по коммуникациям. В начале марта 2024 года Хейли сняла свою кандидатуру, кандидатом республиканцев стал Трамп.

В том же месяце в аккаунте Чуна в Х появился пост с портретами трех президентов-демократов — Билла Клинтона, Барака Обамы и Джо Байдена. Подпись обыгрывала название известного фильма: «Тупой, еще тупее… и самый тупой». В апреле Чун разместил в своем аккаунте в Х не слишком симпатичную фотографию тогда еще не снявшего свою кандидатуру Байдена. И подписал ее: «ПОМОГИТЕ! МОЙ ПАМПЕРС ПЕРЕПОЛНЕН!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стиль заявлений Стивена Чуна схож со стилем заявлений его босса

Фото: @StevenCheung Стиль заявлений Стивена Чуна схож со стилем заявлений его босса

Фото: @StevenCheung

Примерно тогда же был опубликован твит со скриншотом, сделанным во время прямой трансляции из избирательного штаба Байдена—Харрис. Чун обвел кружком число зрителей — 59 — и добавил от себя: «Пресс-конференцию обанкротившегося хрена из штаб-квартиры Байдена смотрят всего 59 человек».

Со своими коллегами Стивен Чун общается в похожей манере. Так, Кристине Пушо, директору по коммуникациям Рональда (Рона) Десантиса, губернатора штата Флорида, выдвигавшего свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года, он однажды посвятил такой твит: «Девочка, кто тебя обидел? Ты, похоже, одержима мной. Но я не могу тебя винить».

Как и полагается профессиональному пресс-секретарю, Чун умеет объяснять, как именно нужно понимать слова президента, которые почему-то многие толкуют неверно. Когда Дональд Трамп сказал, что некоторые мигранты, пересекающие границу США, говорят на «языках, о которых в этой стране никто не слышал», Чун расшифровал это так: «Есть мигранты, которые проникают из стран, о которых мы ничего не знаем, вот в чем дело».

11 ноября 2023 года во время выступления по случаю Дня ветеранов Трамп пообещал избирателям, что искоренит всех «коммунистов, марксистов, фашистов и радикальных левых головорезов, которые живут как паразиты в пределах нашей страны, лгут, воруют и мошенничают на выборах». Несколько дней спустя президент Джо Байден в своем выступлении указал на то, что слово «паразиты» взято из лексикона гитлеровской пропаганды 1930-х (так нацисты называли евреев). Стивен Чун в ответ заявил, что со стороны Байдена было «подло и расистски» «устанавливать эту отвратительную связь». «Но я бы и не ожидал, что он будет вести себя достойно. Он явно страдает синдромом одержимости Трампом в тяжелой форме, ему требуется профессиональная помощь»,— сказал Чун и добавил, что у Израиля и еврейского народа не было лучшего союзника, чем Трамп.

Когда Дональд Трамп заявил, что нелегальные иммигранты «отравляют кровь» Америки, политические оппоненты указали ему на то, что данное определение уже использовал Адольф Гитлер в книге «Моя борьба».

Трамп впоследствии оправдывался, что книги Гитлера не читал, о нем вообще мало что знает, а имел в виду «совсем-совсем другое». Стивен Чун же утверждал, что это «нормальная фраза, используемая в повседневной жизни».

Так кто он такой, Стивен Чун — человек, который внешне похож на убийцу из старого фильма о Джеймсе Бонде, а поведением напоминает (если не копирует) своего начальника? Откуда он взялся?

Калифорнийская панда

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллеги Стивена Чуна давно подметили его сходство с героем мультфильма «Кунг-фу Панда»

Фото: Evan Vucci / AP Коллеги Стивена Чуна давно подметили его сходство с героем мультфильма «Кунг-фу Панда»

Фото: Evan Vucci / AP

Он родился в США в семье иммигрантов: отец, этнический вьетнамец, приехал из Китая, мать, этническая китаянка,— из Японии. Оба прибыли в Америку по студенческим визам и познакомились во время учебы в Сакраменто. Сыну они дали имя Хюен, позже он стал Стивеном.

По данным телекомпании KCRA-TV (ее штаб-квартира расположена в городе Сакраменто), Чун учился в Университете штата Калифорния в Сакраменто. До отмены DEI (Diversity, Equity, and Inclusion, «Разнообразие, равенство и инклюзивность» — комплекс мер, направленных на достижение представленности и равноправия для исторически непредставленных и угнетенных социальных групп большой процент студентов этого учебного заведения составляли афроамериканцы, американцы азиатского происхождения, испаноговорящие, аборигены Гавайских островов, представители коренного населения Америки. Стивен Чун изучал политологию и компьютерные науки, но не закончил образование.

Так и не став бакалавром политологии, он тем не менее занялся политикой. Еще во время учебы в университете Чун в качестве волонтера участвовал в успешной губернаторской кампании Арнольда Шварценеггера в 2003 году в штате Калифорния.

Затем он пришел интерном в администрацию Шварценеггера. Согласно некоторым источникам, в 2004 году Чун был интерном-спичрайтером в администрации президента Джорджа Буша-младшего.

В 2007–2008 годах он впервые принял участие в президентской кампании — в качестве административного помощника сенатора от Аризоны Джона Маккейна. Кто-то из коллег дал ему прозвище Панда — видимо, за сходство с персонажем вышедшего на экраны как раз в 2008 году мультфильма «Кунг-фу Панда». Кроме того, Чун действительно увлекался восточными единоборствами — тхэквондо и тайским боксом.

Долгое время это прозвище было ником Чуна в соцсети Twitter — @californiapanda.

Перед губернаторскими выборами 2010 года в Калифорнии Стивен Чун участвовал в кампании Стивена Пойзнера, занимавшего пост комиссара по надзору за деятельностью страховых компаний штата. Пойзнеру не удалось выиграть праймериз.

В том же году Чун работал на Шаррон Энгл, баллотировавшуюся в Сенат США от штата Невада. Энгл, представлявшая на выборах консервативно-либертарианское Движение чаепития, выиграла праймериз Республиканской партии, получив 40% голосов. Но затем проиграла выборы действующему сенатору-демократу Гарри Риду. В команде Шаррон Энгл Чун занимал должность директора по оперативному реагированию на публикации в СМИ.

В 2011–2012 годах Чун работал в должности директора по оперативному реагированию у вице-губернатора Техаса Дэвида Дьюхерста, объявившего о планах избраться на пост сенатора США от штата. Дьюхерст победил в первом туре, но получил менее 50% голосов. Во втором туре победу одержал его соперник, Тед Круз.

После трех проигранных выборов Чун нашел следующее место работы, уже не связанное с политикой.

Между выборами и выборами

В июле 2013 года Стивен Чун опубликовал твит, начинающийся словами: «Жизнь замедляет темп, если не работать над политической кампанией».

В августе он через Twitter оповестил знакомых, что будет жить в Лас-Вегасе и работать в UFC.

В UFC (Ultimate Fighting Championship), международной спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам — MMA, Чун занял должность директора по связям с общественностью.

UFC была основана в 1993 году.

В первые годы существования организация подвергалась сильной критике за чрезмерное насилие и слабое регулирование боев. Некоторые штаты запретили деятельность UFC на своей территории. Так, штат Нью-Йорк поставил UFC вне закона в 1997 году, запрет действовал до 2016-го.

В 1990-е организация была запрещена также в Аризоне, на Аляске, в Южной Каролине, Иллинойсе. Сенатор Джон Маккейн называл соревнования по смешанным единоборствам человеческими петушиными боями.

В Калифорнии и Канзасе власти тоже запрещали UFC, но давали организации шанс исправиться, установив более жесткие правила проведения боев.

Даже там, где бои по смешанным единоборствам были разрешены, UFC не допускали на стадионы с большой вместимостью.

В январе 2001 года компания Zuffa, которой владели Лоренцо и Фрэнк Фертитта и Дейна Уайт, приобрела UFC. Были проведены реформы — установлены новые правила проведения боев, частично заимствованные из бокса (например, разделение спортсменов по весовым категориям). Защитные перчатки стали обязательными, ряд опасных приемов попал под запрет. Для того, чтобы превратить MMA в популярный вид спорта, теперь не хватало одного — большого числа зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проведение турнира в казино Trump Taj Mahal способствовало укреплению авторитета и росту популярности UFC Фото: Mel Evans / AP 2 ноября 2019 года. Президент Дональд Трамп смотрит бой Хорхе Масвидаля и Нейта Диаса Фото: Evan Vucci / AP Следующая фотография 1 / 2 Проведение турнира в казино Trump Taj Mahal способствовало укреплению авторитета и росту популярности UFC Фото: Mel Evans / AP 2 ноября 2019 года. Президент Дональд Трамп смотрит бой Хорхе Масвидаля и Нейта Диаса Фото: Evan Vucci / AP

Эту проблему помог решить владелец казино Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити Дональд Трамп. В феврале 2001 года в Taj Mahal состоялся турнир UFC 30: Battle on the Boardwalk. После того как Трамп дал новому виду спорта путевку в жизнь, популярность организованных UFC турниров только росла и росла. Президент UFC Дейна Уайт подружился с хозяином казино. Впоследствии Уайт выступал в поддержку Трампа в ходе его президентских кампаний.

Попав в Лас-Вегас, Стивен Чун сразу включился в борьбу. Его противником стал Culinary Union — профсоюз работников индустрии гостеприимства. Братья Фертитта владели отелями и казино и были недовольны попытками профсоюза взять под свое крыло работников этих заведений.

Главный операционный директор UFC Лоуренс Эпштейн в интервью сайту NOTUS рассказывал, что Чун также внес большой вклад в отмену запрета на деятельность UFC в штате Нью-Йорк. Что касается связей с общественностью, то Дейна Уайт неплохо справлялся с этим сам. По мнению вице-президента UFC по вопросам регулирования Марка Ратнера, которое он высказал в интервью NOTUS, опыт работы у Дейны Уайта мог оказаться полезным для Чуна, когда тот попал в Белый дом.

Возвращение в политику

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стивен Чун многое перенял у своих боссов — Дейны Уайта (на фото слева) и Дональда Трампа Фото: Frank Franklin II / AP Джейсон Миллер (на фото слева) утверждает, что именно он взял Стивена Чуна на работу в команду Трампа Фото: Brittainy Newman / AP Следующая фотография 1 / 2 Стивен Чун многое перенял у своих боссов — Дейны Уайта (на фото слева) и Дональда Трампа Фото: Frank Franklin II / AP Джейсон Миллер (на фото слева) утверждает, что именно он взял Стивена Чуна на работу в команду Трампа Фото: Brittainy Newman / AP

В 2016 году Чун начал рассылать свое резюме в штабы республиканцев, намеренных участвовать в президентской гонке. Политтехнолог Джейсон Миллер, руководивший пресс-службой избирательного штаба Трампа, в интервью изданию Mother Jones утверждал, что получил мейл от Чуна и принял его на работу по телефону.

В июле 2016 года было объявлено, что Стивен Чун подключится к президентской кампании Дональда Трампа в качестве директора по оперативному реагированию. Его служебные обязанности состояли в том, чтобы держать участников кампании в курсе главных новостей и «пресекать ложные или несбалансированные сообщения» (цитата из пресс-релиза).

Газета New York Daily News в статье по поводу этого назначения отмечала, что в прошлом Чун несколько раз публиковал твиты в поддержку сенатора от штата Флорида Марко Рубио. Рубио, который сейчас занимает должность госсекретаря США, тогда был соперником Трампа на президентских праймериз Республиканской партии.

Повод поработать и отреагировать оперативно у Чуна вскоре возник — из-за высказывания кандидата в президенты Трампа в связи с акциями протеста в Талсе, штат Оклахома. Протесты начались после убийства афроамериканца Теренса Кратчера сотрудницей полиции Бетти Шелби.

По словам Шелби, Кратчер стоял возле сломанной машины и не подчинился ее приказам. После того как он засунул руку в окно автомобиля, она выстрелила, предполагая, что Кратчер потянулся за оружием. Возможно, Кратчер находился под влиянием синтетического наркотика, найденного в машине.

Трамп прокомментировал протесты так: «Я остановлю поток наркотиков, текущий в нашу страну и отравляющий нашу молодежь и многих других людей. Если вы не в курсе, наркотики — очень-очень важный фактор того, что вы вечером видите по телевизору». Последнюю фразу многие восприняли как намек на то, что протестующие употребляют наркотики. Но Чун объяснил, что Трамп, разумеется, имел в виду иное: в последнее время выросла смертность от наркотиков и об этом говорится в новостях.

По словам Миллера, Чун сыграл важную роль в победе Трампа на президентских выборах 2016 года. И Стивена Чуна рассматривали тогда претендентом на должность пресс-секретаря Белого дома. Но в итоге он был назначен специальным помощником президента и помощником директора по коммуникациям. В сентябре 2017 года он стал директором по стратегическому планированию, сохранив должность специального помощника. Зарплата Чуна составляла $131 тыс. в год.

В сентябре 2017 года президент Дональд Трамп заявил, что посещаемость матчей Национальной футбольной лиги и рейтинги телетрансляций американского футбола снизились. «Да, игры скучные, но многие держатся в стороне потому, что любят нашу страну»,— объяснил происходящее Трамп.

Это был явный намек на традицию коленопреклонения, начало которой положил квотербек клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс» Колин Кейперник, вставший на одно колено во время исполнения государственного гимна США перед игрой. Кейперник сделал это в знак протеста против расового неравенства и жестокости полиции по отношению к афроамериканцам. Позднее акцию поддержали и другие спортсмены.

Стивен Чун нашел довод, подтверждающий правоту шефа, процитировав результаты опроса на спортивную тему, проведенного Университетом Сетон-Холл. Участвовал 841 человек. 56% респондентов объяснили падение рейтингов игр Национальной футбольной лиги тем, что футболисты не стоят во время исполнения гимна.

Но потом удача изменила Чуну. В пресс-службе Белого дома, как и во многих подобных структурах, существуют конкурирующие группировки, ведущие между собой борьбу не менее яростную, чем в политических предвыборных кампаниях. Группировка, в состав которой входил Стивен Чун, проиграла. В июне 2018 года он покинул Белый дом. В январе 2021-го из Белого дома ушел Дональд Трамп.

Между Трампом и Трампом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В июне 2023 года Дональду Трампу было предъявлено обвинение по делу о нарушении правил обращения с секретными документами. На фото: адвокат Трампа Алина Хабба (в центре) и Стивен Чун направляются к зданию суда в Майами, где проходит слушание дела Фото: Alex Brandon / AP Часть политических кампаний, в которых участвовал Стивен Чун, была неудачной. В том числе участие Кейтлин Дженнер (на фото) в выборах губернатора Калифорнии Фото: Noah Berger / AP Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун слушает, о чем президент США говорит с репортерами Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 В июне 2023 года Дональду Трампу было предъявлено обвинение по делу о нарушении правил обращения с секретными документами. На фото: адвокат Трампа Алина Хабба (в центре) и Стивен Чун направляются к зданию суда в Майами, где проходит слушание дела Фото: Alex Brandon / AP Часть политических кампаний, в которых участвовал Стивен Чун, была неудачной. В том числе участие Кейтлин Дженнер (на фото) в выборах губернатора Калифорнии Фото: Noah Berger / AP Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун слушает, о чем президент США говорит с репортерами Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

В неудачной президентской кампании Трампа 2019–2020 годов Стивен Чун был участником. Как сообщало издание Politico, компания Solgence, в которой он занимал должность директора, выплатила Чуну за консультации кандидату в президенты с апреля по август 2019 года $22 500.

В 2021 году Чун был задействован в должности старшего советника в провальной губернаторской кампании звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кейтлин Дженнер. В 2022 году он работал советником и пресс-секретарем бывшего конгрессмена от штата Огайо Джеймса (Джима) Реначчи, баллотировавшегося в губернаторы штата. Кампания закончилась поражением.

При этом Чун периодически продолжал консультировать бывшего босса Дональда Трампа. В июне 2023 года бывшему президенту были предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Когда Трамп обсуждал с ближайшими советниками, как уголовные обвинения могут отразиться на его политической карьере, Чун заявил, что эта история добавит ему популярности — пять-шесть процентных пунктов в опросах. Так и произошло. И в 2024 году Стивен Чун был назначен директором по коммуникациям избирательного штаба Дональда Трампа, а в январе 2025-го директором по коммуникациям Белого дома.

Алексей Алексеев