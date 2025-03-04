Главные новости за 4 марта. Петербург, Ленинградская область, Северо-Запад

В Республике Карелия нашли супружескую пару, подозреваемую в убийстве знакомого. Полиция полагает, что они расчленили погибшего и уложили части тела в два чемодана, которые оставили на берегу Невы в Петербурге. После случившегося молодые люди подались в бега, их нашли в Петрозаводске. Жена подозреваемого в жестоком убийстве ранее прошла процедуру смены пола и стала известна в сети как Лолита Чародейка. Подробнее о громком деле читайте в материале «Ъ» «Подруга подкинула проблем».

Вечером 4 марта правоохранительные структуры перекрыли пересечение Малого проспекта Васильевского острова с 10-11 линиями в сторону набережной реки Смоленки, сообщает «Фонтанка». По данным издания, в одной из нежилых парадной психически неуравновешенный мужчина вел стрельбу из травматического пистолета в воздух. Стрелка нейтрализовали, пострадавших нет. Позже источник «Ъ-СПб» в силовых структурах уточнил детали. По его словам, дебошир был нетрезв, его повезли в больницу.

Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ вырвал победу у московского ЦСКА в овертайме, прервав серию из четырех поражений подряд. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу клуба с берегов Невы. Решающую шайбу на 63-й минуте забросил защитник Александр Никишин, который подоспел на добивание после броска Михаила Григоренко. Следующую встречу подопечные Романа Ротенберга проведут 8 марта, в Петербург приедет магнитогорский «Металлург».

Строительный холдинг «КВС» и финансовый институт развития «ДОМ.РФ» подписали договор купли-продажи комплекса «Кресты» в Санкт-Петербурге. О состоявшейся сделке официально объявили 4 марта. По итогам аукциона объект продали за 1,135 млрд рублей. Бывший комплекс следственного изолятора расположен на Арсенальной набережной. «Кресты» занимают 3,9 га, часть построек входит в состав выявленного объекта культурного наследия.

Крупный пожар произошел поздно вечером 3 марта около Ржевского научно-исследовательского испытательного сертификационного центра. На территории бывшей воинской части горело заброшенное здание, расположенное по адресу: Рябовское шоссе, д. 130. Пощадь пожара составила 200 кв. метров. Согласно открытым данным на сайте РНИИСЦ, научно-исследовательский центр был основан в 1997 году на базе Ржевского артиллерийского полигона. Там проводятся испытания, в том числе бронеавтомобилей, бронежилетов и сейфов.

Супругу публициста Александра Невзорова (признан иностранным агентом) Лидию (признана членом экстремистского сообщества) оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие соответствующего статуса при репосте публикации мужа. Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек ее к административной ответственности по ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ. Ей направляли письменное предупреждение об обязательстве устранить нарушение, однако Невзорова (признана членом экстремистского сообщества) этого не сделала.

В петербургском метрополитене с 4 марта стала доступна оплата проезда по биометрии пассажиров. Сервис заработал во вторник на двух станциях: «Гостиный двор» и «Площадь Восстания». В рамках пилотного проекта оплата по биометрии доступна всем желающим. Для использования нового метода пассажирам нужно зарегистрироваться в системе, привязав свои биометрические данные (сканирование лица) к банковской карте. После регистрации надо будет подойти к специальному турникету, оснащенному камерой с функцией распознавания лица, чтобы получить доступ к проходу. Оплата произойдет автоматически.

Возглавлявший бригаду сборщиков корпусов в АО «Адмиралтейские верфи» в течение 20 лет, Герой социалистического труда Геннадий Краснопеев скончался в Санкт-Петербурге. Соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор города Александр Беглов. Краснопеев ушел из жизни в возрасте 83 лет. Бывший сотрудник судостроительного завода родился в 1941 году в Красноярском крае. На «Адмиралтейских верфях» он участвовал в строительстве нескольких десятков подводных лодок различных проектов.

Председатель петербургского отделения Союза журналистов России (СЖР) Дмитрий Шерих направил письмо в Следственный комитет РФ после того, как одну из журналисток выгнали с пресс-подхода фигуристки Камилы Валиевой. Господин Шерих рассказал, что 2 марта организаторы пресс-подхода не позволили специальному корреспонденту ТАСС Дарье Ивановой задать вопрос и потребовали ее уйти. Журналистка хотела узнать, намерена ли фигуристка возвращать медали из-за дисквалификации.

В городах и поселках Ленинградской области 9 мая в очном формате пройдет шествие Бессмертного полка. О возобновлении акции в прежнем режиме сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Глава субъекта сообщил об этом решении в личном Telegram-канале. Господин Дрозденко поручил начать подготовку мер по обеспечению безопасности во время шествий в каждом населенном пункте. Поручение было отдано на заседании антитеррористической комиссии.

Серийное производство алкозамков в Санкт-Петербурге начнут в 2025 году. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инвестициям и торговле Александр Ситов. По словам господина Ситова, который посетил производственную площадку АО «Лазерные системы», новые устройства улавливают пары спиртного и блокируют зажигание автомобиля каршеринга. Устройства используют оптическую спектроскопию.

В Санкт-Петербурге в текущем году ожидается открытие порядка десяти фитнес-клубов. По информации консалтинговой компании Nikoliers, более половины будут запущены в торговых центрах. На начало 2025 года в Петербурге насчитывается 150 фитнес-центров. За последние пять лет открылось 22 заведения. Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова считает использование площадей в торговых центрах для запуска спортивных клубов инструментом, отвечающим новым трендам и запросам потребителей.