На Рябовском шоссе тушили пожар в бывшей воинской части на 200 «квадратах»

Крупный пожар произошел поздно вечером 3 марта около Ржевского научно-исследовательского испытательного сертификационного центра. На территории бывшей воинской части горело заброшенное здание, расположенное по адресу: Рябовское шоссе, д. 130.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу администрации Всеволожского района Ленобласти, площадь пожара составила 200 кв. метров.

Согласно открытым данным на сайте РНИИСЦ, научно-исследовательский центр был основан в 1997 году на базе Ржевского артиллерийского полигона. Там проводятся испытания, в том числе бронеавтомобилей, бронежилетов и сейфов.

Ранее «Ъ-СПб» писал о серьезном пожаре в административном здании на Курляндской улице, 49, который случился вечером 28 февраля. С огнем боролись 80 человек и 19 машин МЧС — пламя охватило 600 «квадратов». По данным спасательного ведомства, в результате пожара погиб один человек.

Андрей Цедрик