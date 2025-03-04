Порядка десяти фитнес-клубов откроются в Петербурге в 2025 году

В Санкт-Петербурге в текущем году ожидается открытие порядка десяти фитнес-клубов. По информации консалтинговой компании Nikoliers, более половины будут запущены в торговых центрах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На начало 2025 года в Петербурге насчитывается 150 фитнес-центров. За последние пять лет открылось 22 заведения. Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова считает использование площадей в торговых центрах для запуска спортивных клубов инструментом, отвечающим новым трендам и запросам потребителей.

«В ТЦ открываются фитнес-клубы нового поколения, которые следуют модным тенденциям и пользуются популярностью среди посетителей. Отметим, что торговые центры стали все чаще трансформировать в lifestyle-хабы: место не только для покупок, но и для комфортного досуга. Подобные инициативы делают ТЦ ближе к потребностям аудитории, расширяя границы использования объекта»,— добавила госпожа Царькова.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что сеть DDX Fitness планирует до конца 2025 открыть в Петербурге десять фитнес-центров.

Татьяна Титаева