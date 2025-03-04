Полиция перекрывала Малый проспект В.О. из-за сообщений о стрельбе

Вечером 4 марта правоохранительные структуры перекрыли пересечение Малого проспекта Васильевского острова с 10-11 линиями в сторону набережной реки Смоленки, сообщает «Фонтанка». По данным издания, в одной из нежилых парадной психически неуравновешенный мужчина вел стрельбу из травматического пистолета в воздух. Стрелка нейтрализовали, пострадавших нет.

Корреспондент «Ъ-СПб» прибыл на место происшествия около 21:15. У дома 51 по 10-й линии люди с удостоверениями попросили его пройти другой дорогой, так как якобы случилась утечка газа. Комментировать информацию о стрельбе по горячим следам правоохранители не стали, однако позже источник «Ъ-СПб» в силовых структурах уточнил детали. По его словам, дебошир был нетрезв, его повезли в больницу. По состоянию на 22:00 движение по указанному участку В.О. осуществляется в штатном режиме.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что таксист выстрелил в пассажира из травматического пистолета на проспекте Энгельса. После случившегося пострадавший обратился в больницу, где у него зафиксировали синяки и ссадины.

Андрей Маркелов