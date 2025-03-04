Герой социалистического труда Геннадий Краснопеев скончался в Петербурге

Возглавлявший бригаду сборщиков корпусов в АО «Адмиралтейские верфи» в течение 20 лет, Герой социалистического труда Геннадий Краснопеев скончался в Санкт-Петербурге. Соболезнования в связи с его смертью выразил губернатор города Александр Беглов.

Краснопеев ушел из жизни в возрасте 83 лет. Бывший сотрудник судостроительного завода родился в 1941 году в Красноярском крае. На «Адмиралтейских верфях» он участвовал в строительстве нескольких десятков подводных лодок различных проектов.

«Геннадий Иванович Краснопеев был примером для коллектива, воспитал достойную смену молодых судостроителей. Такие люди — гордость и слава трудового Ленинграда — Санкт-Петербурга»,— подчеркнул господин Беглов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что заслуженный мастер спорта СССР Олег Кутузов скончался в Петербурге.

Татьяна Титаева