СК попросили проверить инцидент с пресс-подходом фигуристки Валиевой в Петербурге

Председатель петербургского отделения Союза журналистов России (СЖР) Дмитрий Шерих направил письмо в Следственный комитет РФ после того, как одну из журналисток выгнали с пресс-подхода фигуристки Камилы Валиевой. О решении обратиться в силовое ведомство по факту инцидента сообщается в Telegram-канале петербургского СЖР.

Господин Шерих рассказал, что 2 марта организаторы пресс-подхода не позволили специальному корреспонденту ТАСС Дарье Ивановой задать вопрос и потребовали ее уйти. Журналистка хотела узнать, намерена ли фигуристка возвращать медали из-за дисквалификации, однако такой вопрос не устроил агента госпожи Валиевой Ивана Кудрявцева.

В письме на имя и. о. главы ГСУ Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Олега Бобкова Дмитрий Шерих выразил мнение, что в действиях Ивана Кудрявцева и других организаторов мероприятия присутствуют признаки воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 144 УК РФ).

«Прошу провести проверку данной информации на наличие состава правонарушения, подпадающего под действие ст. 144 УК РФ, и рассмотреть вопрос о привлечении виновных к ответственности»,— говорится в обращении главы петербургского отделения СЖР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Дмитрий Шерих подал заявление в полицию после инцидента на мероприятии экстрасенса Анатолия Кашпировского. Ему пригрозили судом в случае, если «травля врача с мировым именем» не прекратится.

Подробнее об этой истории — в материале «Ъ-СПб» «Битва экстрасенсов с медиаменеджерами».

Артемий Чулков