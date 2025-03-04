Лидию Невзорову оштрафовали за отсутствие плашки иноагента у супруга

Супругу публициста Александра Невзорова (признан иностранным агентом) Лидию (признана членом экстремистского сообщества) оштрафовали на 30 тыс. рублей за отсутствие соответствующего статуса при репосте публикации мужа, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр и Лидия Невзоровы (признаны членами экстремистского сообщества).

Фото: @lydianevzorova Александр и Лидия Невзоровы (признаны членами экстремистского сообщества).

Фото: @lydianevzorova

Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек ее к административной ответственности по ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ. В своем Telegram-канале супруга иноагента сделала репост публикации мужа и не указала его статус. Тогда ей направили письменное предупреждение об обязательстве устранить нарушение, однако Лидия Невзорова (признана членом экстремистского сообщества) этого не сделала.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что квартиру тещи иноагента Невзорова обратили в доход государства по решению суда.

Татьяна Титаева