В Ленобласти приняли решение о проведении Бессмертного полка в очном формате

В городах и поселках Ленинградской области 9 мая в очном формате пройдет шествие Бессмертного полка. О возобновлении акции в прежнем режиме сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава субъекта сообщил об этом решении в личном Telegram-канале. Господин Дрозденко поручил начать подготовку мер по обеспечению безопасности во время шествий в каждом населенном пункте. Поручение было отдано на заседании антитеррористической комиссии.

При этом в Петербурге пока не утвердили формат проведения шествия. В Смольном рассчитывают, что оно все же пройдет очно.

Татьяна Титаева