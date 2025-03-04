Алкозамки для машин каршеринга начнут производить в Петербурге
Серийное производство алкозамков в Санкт-Петербурге начнут в 2025 году. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инвестициям и торговле Александр Ситов.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По словам господина Ситова, который посетил производственную площадку АО «Лазерные системы», новые устройства улавливают пары спиртного и блокируют зажигание автомобиля каршеринга. Устройства используют оптическую спектроскопию.
Предполагается, что разработкой могут заинтересоваться в комитете по транспорту. Сейчас указанное акционерное общество поставляет алкорамки на заводы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Заксобрании Петербурга предложили ограничить скорость для машин каршеринга.