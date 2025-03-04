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Алкозамки для машин каршеринга начнут производить в Петербурге

Серийное производство алкозамков в Санкт-Петербурге начнут в 2025 году. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике, инвестициям и торговле Александр Ситов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Ситова, который посетил производственную площадку АО «Лазерные системы», новые устройства улавливают пары спиртного и блокируют зажигание автомобиля каршеринга. Устройства используют оптическую спектроскопию.

Предполагается, что разработкой могут заинтересоваться в комитете по транспорту. Сейчас указанное акционерное общество поставляет алкорамки на заводы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Заксобрании Петербурга предложили ограничить скорость для машин каршеринга.

Кирилл Бевзюк

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