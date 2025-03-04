СКА вырвал победу у ЦСКА в овертайме в принципиальном армейском дерби

Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ вырвал победу у московского ЦСКА в овертайме, прервав серию из четырех поражений подряд. Встреча завершилась со счетом 2:3 в пользу клуба с берегов Невы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игроки СКА после непростой победы над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: Пресс-служба ХК СКА Игроки СКА после непростой победы над ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: Пресс-служба ХК СКА

Все шайбы в основное время матча были заброшены в первом периоде. Счет на 7-й минуте встречи открыли хозяева площадки, отличился Максим Соркин. Гости ответили спустя две минуты при игре в большинстве, точный бросок удался Марату Хайруллину.

На 14-й минуте подопечные Романа Ротенберга снова наказали москвичей, очередное большинство реализовал Матвей Короткий. Однако не прошло и двух минут, как столичные армейцы восстановили статус-кво усилиями Прохора Полтапова.

Во втором и третьем периодах соперники поразить ворота друг друга так и не смогли. Все решил овертайм. Михаил Григоренко сместился в слот из правого круга и бросил по воротам на 63-й минуте. Павел Хомченко отразил выстрел, однако первым на добивание подоспел защитник СКА Александр Никишин — 2:3.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский клуб не будет расторгать контракт с лидером команды Евгением Кузнецовым, который, вероятно, не сможет сыграть в текущем сезоне из-за сотрясения мозга.

Андрей Маркелов