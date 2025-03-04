CNN: ЕС считает, что ВСУ смогут продолжать сражаться в нынешнем темпе до лета

Без военной помощи со стороны США Вооруженные силы Украины смогут продолжать сражаться в нынешнем темпе несколько недель, считают в Евросоюзе. Возможно, ВСУ смогут продержаться так до начала лета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

В публикации отмечается, что европейским странам, возможно, удастся восполнить поставки артиллерии на Украину, однако наиболее современные вооружения Киев получал именно от Вашингтона.

По словам представителя Белого дома, США приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании украинской стороны в содействии заключению мирного соглашения. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил 3 марта, что пока не обсуждал прекращения поставок.

По данным Bloomberg, остановлены не только будущие поставки, но и те, которые уже находятся в пути: на самолетах, кораблях или в транзитной зоне в Польше. Речь идет о «критически важных боеприпасах», об управляемых реактивных системах залпового огня, о противотанковом оружии.

28 февраля во время визита в Вашингтон у президента Украины Владимира Зеленского произошел публичный конфликт с Дональдом Трампом из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча была досрочно прекращена, а администрация США обвинила Киев в проявлении неуважения. Белый дом назвал неприемлемым затягивание конфликта России и Украины на годы.

Подробнее о том, чем грозит Украине возможное прекращение американской военной помощи,— в материале «Ъ» «Пулемет он им не даст».