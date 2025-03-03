Белый дом назвал неприемлемым затягивание конфликта России и Украины на годы

Президент Украины Владимир Зеленский не готов обсуждать мирное соглашение, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц. Вашингтон считает неприемлимым затягивание российско-украинского конфликта на годы, подчеркнул господин Уолц.

В то же время он отметил, что президент США Дональд Трамп готов к переговорам с Владимиром Зеленским по природным ресурсам. Однако это возможно, только если украинский президент изменит позицию. «То, что мы услышали (на встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.— ''Ъ''),— это будто бы продолжение войны в течение долгих лет является вариантом. Но это не так»,— сказал Майк Уолц в эфире Fox News (цитата по «РИА Новости»).

Советник Белого дома также отверг версию о попытке американской администрации спровоцировать конфликт на переговорах. «Те, кто смотрел полное видео, заметили, как Зеленский неоднократно провоцировал администрацию, пытаясь пересмотреть уже заключенную сделку и использовать ее для получения послевоенных гарантий безопасности»,— заявил господин Уолц.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 февраля прошла на повышенных тонах из-за разногласий по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США утверждал, что Киев должен заключить мир и быть благодарным за оказанную Вашингтоном помощь. Украинский лидер настаивал на предоставлении гарантий безопасности Украины. Переговоры завершились раньше времени. Дональд Трамп вскоре заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Ваши проблемы начинаются прямо сейчаc''».

Лусине Баласян