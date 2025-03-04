Bloomberg: США приостановили военные поставки Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить все военные поставки ВСУ пока украинские власти не продемонстрируют приверженность мирным переговорам, сообщает Fox News со ссылкой на Белый дом. Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Пентагоне уточняет, что остановлены даже те поставки, которые уже находятся в пути: на самолетах, кораблях или в транзитной зоне в Польше.

«Это не окончательное прекращение помощи, это пауза»,— пояснил собеседник Fox News. «Приказы отправляются прямо сейчас»,— отметил он. Bloomberg отмечает, что распоряжения касаются «критически важных боеприпасов, сотен управляемых реактивных систем залпового огня и противотанкового оружия». Агентство отмечает, что эта пауза может потребовать от правительства США оформить компенсации американским оборонным компаниям, которые уже начали выполнять будущие заказы, но вынуждены их отложить.

Ранее сегодня на пресс-конференции Дональд Трамп говорил, что пока не поручал приостановить военные поставки Украине. Вместе с тем, как отмечал президент США, говоря о том, что до мирного соглашения еще «очень, очень далеко», украинский президент Владимир Зеленский, тем самым, показал свое нежелание заключать сделку. «Если кто-то не хочет заключать сделку, то я думаю, что этот человек не задержится здесь надолго»,— говорил господин Трамп.