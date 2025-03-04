Трамп развенчал слухи о прекращении поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не обсуждал прекращение поставок военной помощи Украине. После спора с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля одни американские СМИ написали, что финансирование поставок прекращено, другие — что эта мера обсуждается.

«Я пока даже не говорил об этом. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас происходит много всего»,— ответил господин Трамп на вопрос, рассматривает ли он возможность приостановки военной помощи Украине, во время общения с журналистами в Белом доме (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

По данным The New York Times, сегодня Трамп проведет встречу со своими главными помощниками, чтобы обсудить шаги по заморозке финансирования военных поставок Украине.

Как сообщает The Washington Post, этот вопрос уже обсуждался, и речь, в частности, шла не только о приостановках поставок вооружений, но и о сокращении обмена разведданными и прекращение подготовки украинских военнослужащих и пилотов.

The Wall Street Journal пишет, что администрация Дональда Трампа уже прекратила финансирование новых поставок, и обсуждает вопрос о заморозке поставок из оружейных запасов США.