Главные новости за неделю 24 февраля — 2 марта. Кубань, Крым, Адыгея

Спасатели подняли кошку Мусю со скалы замка «Ласточкино гнездо» в Ялте. Ранее в соцсетях появился ролик, на котором видно, как неизвестный выбрасывает со смотровой площадки замка кошку, которая являлась символом архитектурного комплекса. Подозреваемого нашли и задержали. Им оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга.

В Краснодарском краевом суде продолжается процесс по делу о жестоком убийстве в Выселковском районе Кубани аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. В ходе расследования уголовного дела следствие вскрыло факт еще одной смертельной расправы, якобы совершенной Демьяном Кеворкьяном в мае 2013 года.

26 февраля в районе СНТ «Авиатор» в Сочи две хаски сорвались с цепи и напали на мальчика. У ребенка диагностировали множественные укушено-рваные раны лица. 2 марта ребенка оставили в Москву. Он находится в отделение реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы в тяжелом состоянии. Планируется многоэтапное хирургическое лечение с комбинированной пластикой центральной зоны лица.

В ночь на 26 января в Краснодарском крае произошла атака беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты. В результате нападения дронов оказались повреждены три частных дома в трех районах региона.

В краснодарской маршрутке № 58 произошел конфликт общественницы Марины Репещук (руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» и «Гражданская инициатива») с водителем автобуса. Активистка утверждает, что шофер напал на нее после просьбы не говорить по телефону за рулем. Позже мужчина принес публичные извинения общественнице.

Апелляционный суд оставил в силе решение об изъятии в госсобственность агрокомбината «Тепличный», расположенного рядом с хутором Ленина в Краснодаре. Основанием для изъятия стали нарушения при его приватизации, допущенные более 30 лет назад. Эксперты отмечают, что теперь в большинстве решений, принимаемых акционерами, будет в первую очередь учитываться интерес государства как владельца контрольного пакета.

С 1 марта 2025 года в Краснодаре вступил в силу Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования, принятый 27 ноября 2024 года. Документ объединил Генеральный план города 2020 года и Правила землепользования и застройки и будет действовать до 2044 года.

В Краснодаре презентовали концепцию «Кубанского кремля», который планируют возвести на берегу реки Кубань. Комплекс появится на участке по улице Береговой, 150, где ранее находилась демонтированная резиденция бывшего вице-губернатора региона Мурата Ахеджака.

Собственник танкера «Волгонефть-212», который потерпел крушение 15 декабря 2024 года у побережья Анапы, обратилось в Арбитражный суд Прикамья с иском о взыскании 200 млн руб. с ООО «Кама Шиппинг», эксплуатирующего судно. Крушение танкера привело к масштабной экологической катастрофе в регионе.

Во время работ по очистке акватории Керченского залива погиб спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России Семен Луговой. Он не поднялся на поверхность в установленное время. Следственный отдел по Анапе СУ СКР по Кубани начал процессуальную проверку по данному факту.

24 февраля, группа из трех фрирайдеров каталась вне границ оборудованных трасс горнолыжного курорта «Роза Хутор», где сошла снежная лавина. Один лыжник перестал выходить на связь. В субботу, 1 марта, спасатели нашли его тело под снегом на глубине 2,5 м.

Коллегии присяжных заседателей представили улики по делу об убийстве, разбоях и массовых кражах предположительно совершенных жителем Темрюкского района Алексеем Щетининым. Ранее он был известен благодаря своему тикток-каналу, в частности, ролику «Любимый зять», который набрал более 20 млн просмотров. Одним из доказательств вины подсудимого стала явка с повинной его родного брата Григория, уже осужденного на восемь лет за соучастие в ряде преступлений.