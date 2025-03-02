Мальчика, пострадавшего от нападения хаски в Сочи, доставили в Москву

Сегодня, 2 марта, девятилетнего мальчика, пострадавшего в Сочи от нападения собак, доставили в Москву. Он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба РДКБ Минздрава РФ Фото: пресс-служба РДКБ Минздрава РФ

По словам врачей, у мальчика диагностирована обширная рвано-укушенная рана лица и бедра. Сразу при поступлении он был осмотрен реаниматологами и хирургами, были проведены необходимые диагностические мероприятия, в том числе компьютерная томография.

«Ребенок находится на ИВЛ, его состояние оценивается как стабильно тяжелое»,— сообщил завотделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Дмитрий Прометной.

По его словам, после завершения дообследования ребенку планируется многоэтапное хирургическое лечение с комбинированной пластикой центральной зоны лица. К лечению будут привлечены пластические хирурги.

Сообщается также, что мальчик был транспортирован в РДКБ на реанимобиле бригадой Центра санавиации Федерального центра медицины катастроф из Краевой клинической больницы №1 Краснодара. В столице Кубани ребенку было проведено первичное хирургическое лечение.

Как сообщал «Ъ-Кубань», трагический инцидент произошел в Сочи 26 февраля около 09:30. В районе СНТ «Авиатор» в селе Лесное две хаски сорвались с цепи и напали на мальчика. У ребенка диагностировали множественные укушено-рваные раны лица. Пострадавшего экстренно доставили в Краснодар, где хирург Грант Забунян провел операцию по восстановлению лица, однако ткани не прижились.

48-летнему хозяину хаски предъявили обвинение по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Во время допроса житель Сочи якобы признался, что «некоторое время не кормил собак».

Дмитрий Михеенко