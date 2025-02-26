БПЛА повредили жилые дома в трех районах Краснодарского края

В ночь на 26 января в Краснодарском крае произошла атака беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты. В результате нападения дронов оказались повреждены три частных дома в трех районах региона. По предварительным данным, пострадавших среди населения нет, сообщил в своем Telegram-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В станице Старотитаровской Темрюкского района в жилом доме были выбиты стекла. В поселке Стрелка повреждена кровля помещения. В Туапсе зафиксировано возгорание частного дома, которое оперативно ликвидировали пожарные.

В селе Джигинка Анапского района фрагменты беспилотника упали рядом с частным домом, нанеся ущерб хозяйственной постройке.

Господин Кондратьев поручил главам муниципалитетов помочь местным жителям в восстановлении поврежденного имущества.

В ночь на 26 февраля над Кубанью силы ПВО сбили 83 БПЛА. Всего над Россией было перехвачено и уничтожено 128 дронов.

Нурий Бзасежев