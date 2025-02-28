Следователи выясняют обстоятельства гибели водолаза МЧС в Анапе

Следственный отдел по Анапе СК России начал процессуальную проверку по факту гибели спасателя-водолаза в районе поселка Джемете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю

Трагедия произошла во время работ по очистке акватории Керченского залива. По информации МЧС России, спасатель-водолаз Краснодарского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. Нархова Семен Луговой не поднялся на поверхность в установленное время.

Страховочный водолаз, направленный на поиски специалиста, обнаружил и извлек из воды мужчину. Попытки реанимации пострадавшего результатов не принесли.

Следователи проводят проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Семен Луговой, спасатель 1-го класса, служил в системе МЧС России с 2011 года. За 14 лет службы он участвовал во многих спасательных операциях, выполняя свои обязанности в сложных и опасных условиях. У погибшего остались жена и двое детей.

Нурий Бзасежев