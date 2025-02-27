Напавший на активистку водитель краснодарской маршрутки публично извинился

Водитель краснодарской маршрутки №58 на видеозаписи принес публичные извинения общественнице Марине Репещук, которую ранее оскорбил и избил. Кадры опубликованы в Telegram-канале городского департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Фото: Telegram-канал Департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

Перевозчик извинился не только перед пострадавшей, но и перед пассажирами, ставшими свидетелями инцидента, а также перед городом. В своем обращении он признал, что действовал неосознанно и полностью признает вину.

Ранее «Ъ-Кубань сообщал, что по факту произошедшего проводится проверка. Конфликт с водителем произошел у краснодарской общественницы Марины Репещук (руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» и «Гражданская инициатива») в маршрутке №58 на ул. Российская, 292. Активистка утверждает, что водитель напал на нее после просьбы не говорить по телефону за рулем.

Обстоятельствами произошедшего также заинтересовался краевой СКР. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке обстоятельств конфликта.

Нурий Бзасежев