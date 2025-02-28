Власти показали, как будет выглядеть «Кубанский кремль»

В рамках фестиваля «Дни архитектуры», проходящего на выставке «ЮгБилд» в Краснодаре, были представлены проекты новых культурных объектов. Среди них — концепция «Кубанского кремля», который планируют возвести на берегу реки Кубань, обратило внимание издание 93.ru. Комплекс появится на участке по улице Береговой, 150, где ранее находилась демонтированная резиденция бывшего вице-губернатора региона Мурата Ахеджака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 93.ru Фото: 93.ru

Проект разработан московским ООО «Русская архитектура». Согласно представленной информации, общая площадь комплекса составит 5,7 тыс. кв. м, из которых 920 кв. м отведут под храм со стилобатом. Высота здания превысит 66 м, что сопоставимо с 22-этажным домом. Помимо храма, на территории разместят резиденцию митрополита, трапезную, кафе, визит-центр, музей православной Кубани и небольшую гостиницу.

В проекте указано, что архитектурной доминантой станет храм с высоким шатром. Он будет установлен на стилобате, образующем гульбище с выходом к набережной. Визуально комплекс будет раскрывать панораму города со стороны реки Кубань.

Весной 2024 года власти Краснодара согласовали изменение назначения земельного участка в парке на Затоне, что позволит использовать территорию для религиозных нужд. В митрополии уточнили, что в будущем комплекс станет площадкой для историко-культурных и духовно-просветительских мероприятий, включая музеи истории православия и казачества. Строительство будет финансироваться за счет благотворительных средств. Работы пока не начались.

Вячеслав Рыжков