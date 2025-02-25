Спасатели подняли со скалы кошку, сброшенную со смотровой площадки в Ялте

Спасатели и альпинисты подняли пострадавшую кошку со скалы замка «Ласточкино гнездо» в Крыму. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Крым-СПАС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Животное находилось в труднодоступном месте, на выступе под скалой, из-за чего специалисты не могли добраться до нее. Сейчас кошка находится у спасателей, на место выехал ветеринар.

Ранее в соцсетях правоохранители обнаружили ролик, на котором видно, как на территории архитектурно-выставочного комплекса в Крыму мужчина сбросил с обрыва кошку. В отношении жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело.

Алина Зорина