В Краснодаре начал действовать новый план развития города до 2044 года

С 1 марта 2025 года в Краснодаре вступил в силу Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования, принятый 27 ноября 2024 года. Документ объединил Генеральный план города 2020 года и Правила землепользования и застройки и будет действовать до 2044 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара Фото: Александр Райко / Официальный сайт администрации Краснодара

Краснодар стал одним из первых городов-миллионников страны, где создан подобный документ. Его главная цель — обеспечить сбалансированное развитие жилищного строительства, социальной и транспортной инфраструктуры, формирование комфортной среды, создание новых рабочих мест и расширение экономической базы.

По данным исследования Научно-исследовательского института перспективного градостроительства, сейчас в Краснодаре проживает 1 млн 655 тыс. человек. Новый градостроительный документ рассчитан на комфортное проживание 2,6 млн горожан.

Согласно плану, в городе построят 660 км магистральной улично-дорожной сети и около 70 инженерных сооружений, в том числе развязки и путепроводы. Трамвайную сеть планируется увеличить на 170 км. Также предусмотрено создание полного транспортного кольца вокруг города с Западным, Восточным и Южным обходами.

Для обсуждения документа в Краснодаре работало 35 экспозиций, где жители могли ознакомиться с проектом и внести свои предложения. Пожелания граждан касались строительства школ, детских садов, дорог и озеленения.

В 2024 году в Краснодаре ввели 2,9 млн кв. м жилья. По словам мэра города Евгения Наумова, механизм комплексного развития территорий позволяет муниципалитету юридически закрепить обязательства застройщиков по созданию социальных объектов, скверов, дорог и инженерных коммуникаций, что позволит создать комфортную городскую среду.

Мария Удовик