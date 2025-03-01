Собственник «Волгонефть-212» требует 200 млн рублей с эксплуатанта

ООО «Каматрансойл», владеющее танкером «Волгонефть-212», обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании 200 млн руб. с ООО «Кама Шиппинг». Согласно картотеки суда, заявление поступило 28 февраля и пока не принято к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Танкер «Волгонефть-212», эксплуатируемый пермской компанией «Кама Шиппинг», потерпел крушение 15 декабря 2024 года у побережья Анапы в Черном море. В тот же день в этом районе на мель сел «Волгонефть-239». Происшествие привело к масштабной экологической катастрофе в регионе.

Примечательно, что затонувший танкер принадлежит ООО «Каматрансойл», при этом учредители ООО «Кама Шиппинг» частично контролируют компанию. Константин Сельков владеет 33% «Каматрансойл» и 50% «Кама Шиппинг».

Сейчас в Арбитражном суде Краснодарского края рассматриваются несколько исков в отношении пермского эксплуатанта. На этой неделе суд признал «Кама Шиппинг» виновной в несоблюдении норм морских классификационных документов. Компании назначен штраф в размере 30 тыс. руб. Согласно требованиям, суда класса «река-море», к которым относится «Волгонефть-212», могут находиться в акватории рек круглогодично, а в море — только до 30 ноября.

Мария Удовик