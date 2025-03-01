На Парковом в Перми пляж не появится

Власти Перми отказались от плана по созданию пляжа на реке Мулянке (микрорайон Парковый), сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на мэрию. Создание пляжа оказалось невозможным из-за несоответствующего гидрологического режима глубины дна, достигающей 15 м, пояснили в мэрии. Проект создания пляжа прорабатывался в мэрии с 2024 года, напоминает издание. Власти планируют благоустроить береговую полосу Мулянки в рамках другого проекта — «Зеленое кольцо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru