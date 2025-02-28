Экс-мэру дагестанского Избербаша продлили арест по делу о взятке

Советский районный суд Махачкалы продлил арест бывшему мэру дагестанского Избербаша Магомеду Исакову, обвиняемому в получении взятки. Он останется под стражей до 30 марта, сообщила «РИА Новости» руководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Избербаша Магомед Исаков

Фото: Администрация города Кизилюрт Бывший мэр Избербаша Магомед Исаков

Фото: Администрация города Кизилюрт

Магомед Исаков был врио главы городского округа с декабря 2018 года, в октябре 2019-го его избрали главой Избербаша. Он был задержан 1 октября 2024 года по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), на следующий день его арестовали. По версии следствия, в 2019 году он получил 3,9 млн руб. от застройщика в обмен на отмену разрешения на строительство дома в Избербаше.