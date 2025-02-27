Главные новости за 27 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Wildberries не удалось оспорить в апелляции решение Арбитражного суда Московской области, который ранее обязал ритейлера выплатить петербургской компании АО «Невская косметика» 2 млн рублей в качестве компенсации за то, что маркетплейс вовремя не удалил со своего сайта контрафактный товар под брендом «Ушастый нянь». Подробнее о решении суда и мотивировке — в материале «Ъ-СПб».

На должность Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге претендуют лишь два человека — действующий омбудсмен Анна Митянина и ее подчиненный — руководитель сектора правовой и психологической помощи детям аппарата уполномоченного Ярослав Белоусов. Их кандидатуры намерены рассмотреть на заседании комиссии по вопросам правопорядка и законности Заксобрания города 3 марта.

Четыре участка компании «Невская логистика» общей площадью 40 тыс. кв. м. выставили на аукцион в Петербурге. Они предназначены под торговлю, жилье и склады. Общая цена всех лотов составляет около 370 млн рублей. Прием заявок продлится с 3 марта по 4 апреля. Торги состоятся 11 апреля.

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство ТЦ в жилом квартале «Солнечный город» восточнее дома 194 по проспекту Ветеранов. Его должны возвести до 26 августа 2028 года. Застройщиком выступает ООО «Ритейл парк», связанное с производителем косметических средств и парфюмерии ООО «Юникосметик» (известно под брендом Estel). Площадь двухэтажного здания с подземным гаражом на участке площадью 7,6 тыс. кв. м составит 4,2 тыс. кв. м.

Склады «Метростроя» в Коломягах были проданы в рамках процедуры банкротства за 735 млн рублей. Их приобрело ООО «НПО Ареопаг», сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД). Аукцион был проведен на федеральной торговой площадке ЭТП РАД—Lot-online. В состав лота входили два земельных участка общей площадью чуть более 3 га и восемь зданий суммарной площадью в 9,1 тыс. кв. м.

Компании из Финляндии не планируют возвращаться на российский рынок, сообщает издание Ilta Sanomat 27 февраля. Речь идет о компаниях Fazer, Hesburger, Valio, Kesko и YIT. По словам директора по коммуникациям Fazer Жозефины Миквиц, хлебопекарный бизнес в России продали, ситуация с момента начала СВО никак не изменилась. Менеджер по коммуникациям молочной компании Valio Кристина Клеметти, в свою очередь, также подчеркнула, что вопрос о возвращении не является актуальным.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) выдал положительное заключение по проекту жилого комплекса на набережной реки Волковки, 19-21. Ранее там находилась металлобаза. Как говорится в документе, на участке площадью 36 тыс. кв. м, который расположен рядом с Американскими мостами, возведут многоквартирные дома высотой 35 метров с подземными гаражами и многоэтажной стоянкой.

Курсировавшие ранее между Петербургом и Хельсинки скоростные поезда «Аллегро» начнут ходить внутри Финляндии под названием Pendolino Plus. Их станут использовать на маршрутах между финской столицей и городами Турку и Оулу в конце текущего года, сообщила местная телерадиокомпания Yle со ссылкой на перевозчика VR Group.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении замдиректора по экономике и финансам ФГУП «Специальное конструкторско-технологическое бюро "Технолог"» Ирины Андреевой. Ее обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) на общую сумму более 16 млн рублей.

Тоннелепроходческие комплексы и другое оборудование обанкротившегося ОАО «Метрострой» общей стоимостью более 250 млн рублей выставили на торги в Петербурге. Речь идет о ТМПК для проходки эскалаторного тоннеля почти за 247 млн рублей, трех комбайнах стоимостью 582 тыс., 708 тыс. и 1 млн руб., а также проходческой установке AVN 2000D 2001 года выпуска за 38,3 млн руб. Имущество заложено в пользу АО «Метрострой Северной столицы».

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на выполнение работ по проектированию реконструкции крематория. Начальная (максимальная) цена контракта по зданию, расположенному на Шафировском проспекте, д. 12, литер. А, составляет 206,8 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на данные сайта госзакупок. Подготовить сметную и рабочую документацию требуется не позднее 31 октября 2026 года.

Суд в Ленинградской области вынес приговор в отношении бывшего руководителя ЛОГБУ «Лужский ПНИ» Александра Бикеева и гендиректора ООО «Бизнес Форис» Олега Баранова. Оба признаны виновными по делу о мошенничестве и незаконном присвоении более 2 млн рублей. Бикееву суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы, Баранову — 3 года условно.

В заключительном домашнем матче этой зимы петербургский СКА потерпел поражение от московского «Динамо». Игра, состоявшаяся на льду «СКА Арены», завершилась с редчайшим для хоккея счетом 1:0 в пользу гостей. Единственную шайбу в ворота Артемия Плешкова забросил канадский нападающий москвичей Максим Комтуа. Таким образом СКА потерпел третье поражение подряд.