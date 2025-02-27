СКА проиграл московскому «Динамо» очередной домашний матч в чемпионате КХЛ

В заключительном домашнем матче этой зимы петербургский СКА потерпел поражение от московского «Динамо». Игра, состоявшаяся на льду «СКА Арены», завершилась с редчайшим для хоккея счетом 1:0 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК СКА Фото: ХК СКА

Единственную шайбу в ворота Артемия Плешкова забросил канадский нападающий москвичей Максим Комтуа. Гол был забит за пять минут до финальной сирены.

Таким образом СКА потерпел третье поражение подряд. На данный момент армейцы Петербурга с 71 очком располагаются на 7-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Андрей Цедрик