Бывший руководитель ПНИ в Луге получил реальный срок по делу о мошенничестве

Суд в Ленинградской области вынес приговор в отношении бывшего руководителя ЛОГБУ «Лужский ПНИ» Александра Бикеева и гендиректора ООО «Бизнес Форис» Олега Баранова. Оба признаны виновными по двум эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ и одному — по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц с использованием своего служебного положения). Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки городской прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд установил, что Бикеев, будучи директором городского ПНИ, действуя совместно с Барановым, в течение 2021-2022 годов заключили фиктивные контракты о производстве строительных работ, которые фактически не выполнялись. Таким образом были присвоены денежные средства социального учреждения на общую сумму более 2 млн рублей.

В итоге Бикееву суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы, Баранову — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также удовлетворен иск городского прокурора, заявленный в интересах ЛОГБУ «Лужский ПНИ», о взыскании в солидарном порядке с подсудимых компенсации причиненного материального ущерба.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге огласил приговоры в отношении 12 членов преступной группы, занимавшей распространением наркотиков. В общей сложности фигуранты получили 143 года колонии.

Андрей Цедрик