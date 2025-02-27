Склады «Метростроя» в Коломягах продали на торгах за 735 млн рублей

Склады «Метростроя» в Коломягах были проданы в рамках процедуры банкротства за 735 млн рублей. Их приобрело ООО «НПО АРЕОПАГ», сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД).

Аукцион был проведен на федеральной торговой площадке ЭТП РАД—Lot-online. В состав лота входили два земельных участка общей площадью чуть более 3 га и восемь зданий суммарной площадью в 9,1 тыс. кв. м.

Лот был продан с превышением начальной цены уже в первом периоде. Торги начались с 729 млн рублей.

Объект находится в Приморском районе города. Склады расположены неподалеку от крупных магистралей – Парашютной улицы, Выборгского шоссе и Комендантского проспекта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что МССС приобрел имущественный комплекс «Метростроя» за 1,13 млрд рублей.

Дарья Астанина