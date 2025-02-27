Два кандидата поборются за пост детского омбудсмена Петербурга

На должность Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге претендуют два человек. Их кандидатуры намерены рассмотреть 3 марта на заседании комиссии по вопросам правопорядка и законности, сообщил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский.

Анна Митянина занимает этот пост пять лет. Свыше 35 лет она работает в системе публичной власти Северной столицы, имеет диплом юриста. В своей карьере она начала путь с юрисконсультанта, затем получив должность вице-губернатора.

Второй кандидат — Ярослав Белоусов. Он руководит сектором правовой и психологической помощи детям аппарата Уполномоченного по правам ребенка Петербурга. Господин Белоусов имеет психологическое образование.

«Оба кандидата хорошо знакомы с вопросами, которые стоят перед нашим городом в сфере развития материнства и детства. Уверен, депутаты сделают правильный выбор. Документы уже отправлены федеральному Уполномоченному на согласование»,— добавил Александр Бельский.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что действующий детский омбудсмен в Петербурге Анна Митянина 12 февраля подала документы на новый срок в этой должности.

Татьяна Титаева