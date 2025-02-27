Бывшие поезда «Аллегро» под названием Pendolino запустят в Финляндии в конце года

Курсировавшие ранее между Петербургом и Хельсинки скоростные поезда «Аллегро» начнут ходить внутри Финляндии под названием Pendolino Plus. Их станут использовать на маршрутах между финской столицей и городами Турку и Оулу в конце текущего года, сообщает местная телерадиокомпания Yle со ссылкой на перевозчика VR Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Под аналогичным наименованием Pendolino скоростные поезда с 1960-х годов курсируют по Италии. Итальянское слово pendolo означает маятник, а поезда назвали так из-за их наклонения при движении по изгибам пути. Почему в Финляндии для бывших «Аллегро» выбрали похожее название, в сообщении не уточняется.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что компания VR Group выкупила скоростные электропоезда Sm6 в декабре 2023 года. «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки перестали ходить в конце марта 2022-го по решению финской стороны. В ОАО «РЖД» позднее заявили, что считают незаконным изъятие скоростных поездов. В компании сослались на решения российских судов, за неисполнение которых у финской стороны накопилась неустойка в размере 552 млн рублей.

Андрей Цедрик