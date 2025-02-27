Новый торговый центр в «Солнечном городе» появится до августа 2028 года

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство торгового центра в жилом квартале «Солнечный город» восточнее дома 194 по проспекту Ветеранов, сообщает «Деловой Петербург». Его должны возвести до 26 августа 2028 года.

Согласно данным портала «Контур.Фокус», застройщиком выступает ООО «Ритейл парк», связанное с производителем косметических средств и парфюмерии ООО «Юникосметик» (известно под брендом Estel).

Площадь двухэтажного здания с подземным гаражом на участке площадью 7,6 тыс. кв. м достигнет 4,2 тыс. кв. м. Проект разрабатывало ООО «Архитектурное бюро А2».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на месте цеха предприятия «Кожа» на Васильевском острове появится семиэтажный дом. Инвестором выступает связанное с холдингом «Сэтл групп» ООО «Специализированный застройщик "Остров сити"».

Андрей Маркелов