На месте металлобазы у Американских мостов появятся жилые дома

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры выдал положительное заключение на проект жилого комплекса на набережной реки Волковки, 19–21. Ранее там находилась металлобаза.

Как говорится в заключении, на участке площадью 36 тыс. кв. м, который находится рядом с Американскими мостами, возведут многоквартирные дома высотой 35 метров с подземными гаражами и многоэтажной стоянкой.

Ранее землей у Нефтяной дороги и реки Волковки владело ООО «Вестник», которое получило согласование на строительство трех жилых домов в КГИОП еще в 2022 году. Затем участок сдали в аренду ООО «Специализированный застройщик "Новатор"».

Вскоре выяснилось, что по территории проходит водопровод, принадлежащий ООО «Деревообрабатывающий Завод № 1». Компаниям пришлось судиться.

В октябре 2024 года «Вестник» прекратил свою деятельность, однако «СЗ "Новатор"», одним из учредителей которого числится бизнесмен Александр Тищенко, продолжило работу на проектом.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что школу на проспекте Обуховской Обороны, 54, где училась поэт Ольга Берггольц, вновь включили в список зданий, обладающих признаками объектов культурного наследия. Ее хотят снести в связи со строительством Большого Смоленского моста.

Андрей Маркелов