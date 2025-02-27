Терактом по плитке

В Самаре расследуется дело о теракте, по которому проходят местные жители Михаил и Сергей Семакины. Утром в четверг первый бросил гранату к входу в здание областного правительства, а второй подвез его к месту преступления. Действовал Семакин-старший, по предварительным данным, из идейных соображений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самарское управление СКР возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору) после происшествия на площади Славы. По первоначальным данным правоохранителей, 27 февраля в 5:30 (MSK+1) местный житель подошел к зданию правительства Самарской области и бросил на лестницу «взрывоопасный предмет», после чего скрылся с места происшествия на автомобиле. Пострадавших в результате происшествия не было. Взрывом повредило тротуарную плитку и кафель на здании. На работу учреждения инцидент не повлиял.

Силовики смогли установить и оперативно задержать фигурантов. Ими оказались местные жители отец и сын Михаил и Сергей Семакины. Младший подвез старшего нам автомобиле к месту событий, а тот, по предварительным данным, бросил гранату РГД-5 (точно марка боеприпаса будет установлена экспертами) Семакин-старший, который, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщил силовикам, что гранату он нашел. По данным источника «Ъ», исполнитель теракта не выполнял чье-либо задание, а руководствовался личными мотивами – ему не нравилась деятельность властей. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия, вскоре будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

Происшествие по горячим следам прокомментировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Запугать? Не получится»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Нынешнее происшествие в Самаре стало не первой в регионе подобной акцией, совершенной у административного здания. В сентябре 2022 года 35-летний сотрудник туристической фирмы «Луч» Павел Коршунов совершил попытку поджога здания администрации Тольятти. Тогда загорелись входная дверь и обшивка потолка. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и не дали огню распространиться по зданию. Общая площадь пожара составила 10 кв. м. Злоумышленник совершил поджог при помощи заранее заготовленного «коктейля Молотова». Свою вину он признал, назвав в качестве мотива своего поступка устрашение сотрудников администрации с целью повлиять на решение по мобилизации. Центральный окружной военный суд в Самаре в июле прошлого года приговорил Павла Коршунова к 13 годам колонии строгого режима.

В мае 2023 года была задержана уроженка Украины, имеющая российское гражданство. Сообщалось, что она готовила теракт на международном антифашистском фестивале «Гитары в строю!», который проходил на площади Куйбышева в Самаре.

Андрей Сазонов