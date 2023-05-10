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Уроженка Украины готовила теракт на площади Куйбышева в Самаре

Уроженка Украины, имеющая российское гражданство, готовила теракт на международном антифашистском фестивале «Гитары в строю!», который проходил с 1 по 6 мая на площади Куйбышева в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Злоумышленница задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области после закладки в тайник полиэтиленового пакета, в котором находились компоненты для приготовления зажигательной смеси. Силовики обнаружили в ее средстве связи общение с неизвестным, представлявшимся сотрудником одной из военных структур Украины. Женщина также собирала информацию в отношении объектов военной инфраструктуры и мест массового пребывания граждан в Самаре. Выяснилось, что она является сторонницей украинских вооруженных формирований.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, п. «а» ч.2 ст.205 УК РФ. Женщина находится под стражей. Разыскиваются сообщники злоумышленницы.

Андрей Сазонов

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