100 миллионов от ФосАгро на благоустройство Балакова

Компания вновь выделила средства на развитие социальной инфраструктуры Балаковского района

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Сегодня глава БМР Сергей Барулин и директор Балаковского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») подписали Соглашение, которое закрепляет эти намерения. Впервые подобный документ был подписан в 2021 году. С той поры предприятие направило на создание комфортной городской среды более 470-ти миллионов рублей. На эти средства были благоустроены скверы и парки в разных частях города, городской пляж, спортивная площадка в селе Быков Отрог, восстановлены системы уличного освещения, тротуары и пешеходные дорожки, в том числе на территориях общего пользования, прилегающих к детским поликлиникам города, реконструирована Доска почёта Балаковского муниципального района и отремонтирован Монумент строителям пяти Всесоюзных ударных комсомольских строек.

В этом году работа по обновлению систем уличного освещения, ремонту пешеходных зон и даже созданию новых скверов в Балакове будет продолжена. Причём химики уделят внимание не только городским, но и сельским объектам. Об этом на торжественной церемонии подписания Соглашения сообщил глава БМР Сергей Барулин. Например, будут приведены в порядок территории вокруг школ сёл Маянга, Сухой Отрог и Пылковка. «Отрадно, что создание комфортных условий для жизни балаковцев остаётся одним из приоритетных направлений социальной работы ФосАгро», - подчеркнул глава района.

Благоустройство – одно из направлений, развитием которого ФосАгро занимается в рамках корпоративной программы «Наши любимые города». Она включает в себя также проекты в области детского и профессионального спорта, здравоохранения, образования, туризма. В 2024 году на её реализацию во всех регионах присутствия ФосАгро было направлено почти 4,3 млрд рублей, что на 8.6% больше чем 2023 году. Общий же объём финансирования компанией социальных и благотворительных программ вырос на 14% и превысил 14,5 млрд рублей.

- Проект «Наши любимые города» получил высокую оценку и стал победителем в своей номинации в первой Национальной Премии «Лидеры ответственного бизнеса», учреждённой Российским союзом промышленников и предпринимателей по поручению Президента России В.В. Путина. В его рамках мы создаём современную социальную инфраструктуру в городах присутствия, условия для реализации образования и развития детей и для формирования у них привычки к здоровому образу жизни, поддерживаем учреждения здравоохранения. В 2025 году – в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы особое внимание будет уделено сохранению и реконструкции мемориалов памяти и воинских захоронений, патриотическим и духовным проектам, - прокомментировал подписание Соглашения генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Так, в городе Балаково ФосАгро выделила средства на реконструкцию Аллеи Героев с обелиском памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 2024-м компания помогла восстановить и отремонтировать памятники в сёлах района.

- За последние годы город Балаково заметно преобразился, стал более чистым и уютным, - признался директор Балаковского филиала АО «Апатит» Сергей Лобанов. - Неоднократно, в том числе благодаря нашей поддержке, Балаковский район становился обладателем звания «Самое благоустроенное муниципальное образование Саратовской области». Приятно видеть, как вместе с улицами, парками и скверами меняются люди, их отношение к городу. Они чаще улыбаются, больше ценят Балаково, понимая, что это прекрасный город, заслуживающий любви и бережного к себе отношения. Мы считаем, что такой же заботы и внимания заслуживают и сами балаковцы. Поэтому не снижаем, а, напротив, увеличиваем масштабы наших социальных проектов.