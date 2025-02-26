Топливо пойдет по воде

Речной порт Агидели в скором времени может возобновить работу как грузовой причал. Сейчас порт готов к бункеровке судов и приему их на зимнюю стоянку, а в течение навигационного года сможет предоставлять другие услуги. Основной целью реконструкции порта является его превращение в полноценный терминал для перевалки нефтепродуктов. Однако перспективы проекта будут зависеть от наличия железнодорожной инфраструктуры, которая связала бы Агидель с Нефтекамском и Уфой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Агидели решили реанимировать речной порт для перевозки нефтепродуктов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В Агидели решили реанимировать речной порт для перевозки нефтепродуктов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ъ-Уфа» стали известны подробности проекта реконструкции речного порта Агидели. Модернизацией занимается ООО «Башатомтерминал», которое поставило перед собой задачу подготовить портовую инфраструктуру, восстановить существующее нефтебазовое хозяйство и увеличить емкостной парк терминала. Работы будут вестись в несколько этапов, общие затраты могут достичь 2 млрд руб.

Строительство речного порта в Агидели обсуждается с начала 2000-х. В 2004 году компания «Башатомтерминал-Т» (признана банкротом в 2012 году) возвела на территории бывшей промзоны недостроенной Башкирской АЭС наливной терминал для перегрузки на речные суда мазута, произведенного «Салаватнефтеоргсинтезом», однако до конца проект реализовать не удалось.

В 2008 году сообщалось о планах министерства промышленности, инвестиционной и инновационной политики Башкирии создать в Агидели особую портовую экономическую зону. Предполагалось, что комплекс будет состоять из терминала для темных и светлых нефтепродуктов, складских баз, грузового порта. Заявка минпрома была отклонена федеральным Министерством экономического развития.

В 2019 году о планах восстановить порт заявил Радий Хабиров, выступая на инаугурации на первый пятилетний срок в качестве главы республики.

Кроме того интерес к развитию порта в разное время выражали британская консалтинговая фирма Global Project Capital, китайская China Harbour Engineering Company и турецкая группа Kozuva Holding. Ни в одном из случаев потенциальные инвесторы не достигли конкретных договоренностей с региональными властями.

С мертвой точки дело сдвинулось в 2023 году, когда по заказу минтранса Башкирии компания «Научный подход» из Краснодарского края разработала технико-экономическое обоснование восстановления грузового речного порта.

Работы по реконструкции начались летом 2024 года. Как рассказали в ООО «Башатомтерминал», арендовавшем территорию у муниципалитета на 50 лет, к тому моменту в порту имелась инфраструктура, приспособленная под перевалку мазута, однако основная часть оборудования находилась в нерабочем состоянии.

ООО «Башатомтерминал» зарегистрировано в 2015 году, основной вид деятельности — хранение и складирование жидких или газообразных грузов. Соучредителями компании с уставным капиталом 148,6 млн руб., по данным Rusprofile, являются ООО «Манолиум-процессинг» (владеет 51,43% уставного капитала), АО «Ратмир-Адс» (48,08%), а также Нина Валова и Олег Ванд (доли меньше 1%). В 2023 году убыток организации составил 995 тыс. руб. при нулевой выручке.

По словам директора компании Олега Ванда, с тех пор «Башатомтерминал» подготовил порт к бункеровке судов и зимнему хранению с подключением к береговым электросетям. В планах на навигацию 2025 года — начать заправку судов питьевой и технической водой, а также прием фекальных и замазученных вод для их очистки.

Также в этом году намерена приступить к восстановлению нефтебазового хозяйства, эти работы оцениваются примерно в 120 млн руб. Следующим этапом должны стать увеличение емкостного парка порта и удлинение причала. В «Башатомтерминале» считают, что сумма затрат может достичь 2 млрд руб.

Модернизация портового комплекса, по мнению господина Ванда, позволит создать перевалочный комплекс суммарной мощностью до 200 тыс. тонн мазута, бензина и судового маловязкого топлива в месяц, а также создать более 50 рабочих мест.

Однако, считает Олег Ванд, более отдаленные перспективы нефтебазы будут зависеть от создания железнодорожной ветки от Агидели до Нефтекамска и дорога до Уфы.

По мнению председателя Торгово-промышленной палаты Башкирии Тимура Хакимова, речной порт актуален не только как нефтеналивной терминал, но и как часть транспортного коридора из Волги через Каспийское море в Иран и другие страны. Также, отметил господин Хакимов, статус Агидели как территории опережающего развития со специализированным налоговым режимом повысит интерес к порту.

Экс-гендиректор Башкирского речного пароходства Павел Юрченко положительно оценивает перспективы порта: «Слава богу, если порту нашли применение, потому что транзитный флот там ходит. Тем более, глубина в 4,5 метра позволяет заходить судам и бункероваться. Удобно ставить суда, потому что нет ледохода. Вопрос в разрешениях и лицензиях». В числе потенциальных клиентов терминала господин Юрченко назвал судоходную компанию «Башволгатанкер», перевозящую продукцию уфимского НПЗ в Казань.

Управляющий директор ЗАО «Судоходная компания «Башволгатанкер»» Андрей Мартынов подтвердил «Ъ-Уфа», что перевозчик является потенциальным заказчиком услуг «Башатомтерминала»: «Если действительно все будет реализовано, я буду рад. Любой порт на территории Башкортостана нам интересен, потому что мы за развитие республики»,— поделился он.

Идэль Гумеров