Москалькова заявила о необходимости федерального закона о правах участников СВО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать «комплексный» федеральный закон о гарантиях прав участников боевых действий на Украине и членов их семей, говорится в докладе о деятельности омбудсмена за 2024 год (.pdf). Кроме того, госпожа Москалькова считает важным «регламентировать правовой режим» СВО, по аналогии с режимом КТО, который закреплен в законе «О противодействии терроризму».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Создание федерального закона о правах участников СВО возможно с учетом «большого массива» законодательных актов в этой сфере, поясняется в докладе. Отмечается, что в 2024 году в сфере социальной защиты участников СВО было принято 33 закона, а общее число законодательных актов достигло 124.

За 2024 год в том числе были приняты законы о выплатах детям военнослужащих, захваченных в плен, о выплатах совершеннолетним детям погибших участников СВО, о запрете увольнять жен погибших участников СВО, а также об освобождении участников СВО от уплаты процентов по кредитам после окончания кредитных каникул. Кроме того, в прошлом году были приняты постановления об индексации на 4,5% выплат за ущерб здоровью участникам боевых действий и об упрощении приема в гражданство РФ для иностранных граждан — участников СВО.

Полина Мотызлевская