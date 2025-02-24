Правительство исправило ошибку в имени Дантеса в документах о гибели Пушкина

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об исправлении ошибки в официальных документах о гибели поэта Александра Пушкина. Ошибка заключалась в инициалах Жоржа Шарля Дантеса, который смертельно ранил поэта на дуэли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Речь идет о документах правительства, Минкульта и петербургского комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В них объект культурного наследия числился с наименованием «Место, где 27 января 1837 года состоялась дуэль поэта Пушкина А. С. с Дантесом Э.». Предположительно по ошибке был указан герой романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» Эдмон Дантес.

В феврале спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил председателя комитета по культуре Ольгу Казакову разобраться, является неправильное написание «грубой ошибкой» или «вопиющей безграмотностью». После этого в Минкульте сообщили, что корректировать приказы о регистрации объектов культурного наследия можно только в случае выявления технических ошибок, для чего нужно провести государственную историко-культурную экспертизу.

Подробнее об ошибке — в материале «Ъ-СПб» «Он вам не Эдмон».