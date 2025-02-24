Главные новости за 24 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Рано утром 24 февраля в Петербурге загорелось здание Обуховской больницы. Возгорание произошло в клинике Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на набережной Фонтанки. В результате случившегося проезд по набережной пришлось ограничивать. Сведения о пострадавших в результате пожара не поступали.

Объявленный в Камбодже в розыск якобы за шантаж женщины генеральный директор Maritime Group Хенг Сити назвал свое преследование на родине политическим и подал ходатайство о предоставлении убежища в России. Бизнесмен был задержан в Санкт-Петербурге по линии Интерпола и помещен в СИЗО. Подробнее о его деле — в материале «Ъ-СПб».

Аварийно-тренировочные учения прошли в ночь на 24 февраля в тоннеле строящейся станции метро «Театральная», сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту. Согласно легенде, в остановившемся поезде между станциями «Спасская» и «Горный институт» находился 21 человек, пятеро из которых не могли самостоятельно передвигаться. Чтобы поднять их на поверхность, использовали специальное оборудование.

ГК «Марэкс» (бывшая ГК «Балтийский берег») весной этого года проведет размещение акций в рамках сделки pre-IPO, рассказал «Ъ-СПб» ее основной владелец Михаил Бобров. Инвесторам будут предложены акции новой эмиссии объемом до 15% от увеличенного уставного капитала компании, уточнил он. Объем привлеченных средств составит до 4,5 млрд рублей.

Частный музей бомжей начнет свою работу на Гороховой улице с 1 апреля 2025 года, сообщил создатель пространства Антон Бородин. Центром экспозиции станут истории о людях без определенного места жительства из разных веков. По словам господина Бородина, собирали экспонаты материального и нематериального характера более года и самыми разными способами. На создание пространства ушло более 1 млн рублей.

Евросоюз в день третьей годовщины начала специальной военной операции в Украине ввел полный запрет на транзакции с портами Усть-Луга и Приморск на Балтийском море. Об этом говорится в релизе на сайте Евросовета. По мнению властей ЕС, указанные порты в Ленобласти используют для передачи БПЛА, ракет и связанных с ними технологий и компонентов, а также для обхода потолка цен на нефть.

Власти Евросоюза включили в санкционный список несколько физлиц РФ. Среди них — бывший «энергетический» вице-губернатор Санкт-Петербурга, а ныне — гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль и глава холдинга «Ленинец» Анатолий Турчак. Помимо этого, в обновленном списке фигурируют председатель совета директоров горнодобывающей компании «Мечел» Игорь Зюзин, топ-менеджер госкорпорации «Ростех» Василий Бровко, глава входящей в «Ростех» ОАК Вадим Бадеха и другие персоны.

Из петербургского Фонда развития курортной инфраструктуры, в который поступают средства от курортного сбора, в 2024 году на благоустройство городских объектов направили 465 млн рублей. Это около 60% от всех собранных средств. В прошлом году (по данным на 20 февраля) в бюджет от курортного сбора поступило 776,47 млн рублей, сообщил в Заксобрании глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко предложил заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву сделать регион пилотным проектом по обустройству убежищ. Соответствующее решение приняли на аппаратом совещании 24 февраля. Господин Дрозденко подчеркнул, что после аудита объектов гражданской обороны в Ленобласти 404 защитных сооружения гражданской обороны Росимущества были взяты на баланс органами МСУ региона.

Монтаж эскалаторов завершили на строящейся станции «коричневой» ветки метро «Юго-Западная», сообщили в компании «Метрострой Северной столицы» 24 февраля. Сейчас там ведутся технические пусконаладочные работы. В компании подчеркнули, что на подземном уровне станции идет монтаж инженерных систем и отделочные работы. Уложено 1875 кв. м гранита полов пассажирской зоны, облицовано 4556 кв. м стен среднего и боковых залов.

Торги по АО «Государственный оптический институт имени С.И.Вавилова» вновь не состоялись. Об этом говорится на сайте компании «РТ капитал». Начальная цена составляла около 3 млрд рублей. Речь идет о части земель оптического института, расположенных внутри квартала между Кадетской и Биржевой линиями Васильевского острова. Вместе с землей покупателю предлагали помещения около 48 тыс. кв. м.

По оперативным данным Роспатента, за прошлый год Санкт-Петербург вошел в число регионов, подавших наибольшее количество заявок на патентование промышленных образцов. В 2024 году город на Неве увеличил число таких заявок на 35%, сообщили в управлении информации городского правительства. В целом по итогам прошедшего года российские граждане и организации подали 6479 заявок на патентование промышленных образцов — на 18% больше, чем в 2023 году.

В день 280-летия со дня рождения выдающегося русского флотоводца — адмирала Федора Ушакова торжественные мероприятия прошли у его памятника на площадке у Центрального военно-морского музея на площади Труда в Петербурге. Участие в церемонии приняли губернатор Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев. Они возложили цветы к памятнику адмиралу Ушакову.